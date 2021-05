Castellammare, auto in doppia fila per comprare il pesce: vigili aggrediti

Caos a Castellammare di Stabia per via delle auto parcheggiate in doppia fila. La giustificazione? Comprare del pesce. In seguito alla segnalazione giunta al comando di Polizia Municipale, alle ore 12 alcuni agenti si sono recati sul posto per far valere le regole della strada, ma sono stati aggrediti dai trasgressori.

Si è creato uno scompiglio generale sul tratto di strada dal viale Europa all’Annunziatella, fino a rendere necessario anche l’intervento della Polizia di Stato che ha celermente provveduto ad identificare gli aggressori.

(segnalazioni di Pasquale Greco e foto di Gaetano Cuomo)