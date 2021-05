Castellabate, denuncia di Pisani sulla sicurezza delle spiagge. «Bandiera blu per il mare, bandiera nera per i servizi e la sicurezza sulle spiagge». L’avvocato Angelo Pisani , presidente dell’associazione “Noi Consumatori”, lancia l’affondo al Comune di Castellabate. «Siamo tutti contenti per la riconferma della Bandiera Blu, meritatissima per il mare cristallino e per la costa meravigliosa – spiega Pisani – ma siamo profondamente delusi dalla superficialità con cui le istituzioni si occupano della sicurezza. Molte spiagge di Castellabate sono off limits ai mezzi di soccorso -denuncia l’avvocato – ed in particolare nella frazione Lago la maggior parte degli arenili risultano inaccessibili alle ambulanze». Le uniche vie di accesso sono stradine private, di piccole dimensioni, che non permettono il regolare transito dei mezzi di soccorso. «Abbiamo segnalato questa situazione molte volte – continua – ma nessuno è intervento. E questo è quello che fa ancora più male».

Negli anni passati, per far fronte al disservizio, alcuni lidi si sono attrezzati autonomamente con “quad” sanitari per trasportare eventuali feriti, dalla spiaggia alle ambulanze. «Ma così non si può andare avanti – tuona Pisani – una località turistica deve assicurare servizi e soccorsi adeguati in caso di emergenza. Non si scherza con la salute dei cittadini». E rincara la dose. «Su questo tratto di arenile, durante l’estate, ci sono quotidianamente circa 5mila utenti. Le istituzioni non possono continuare a far finta di niente». La prima missiva dell’associazione “Noi Consumatori” risale al 2017.