Carlo Verna si imbavaglia nel giorno della libertà della stampa. Non c’è solo Fedez che protesta contro il “sistema” RAI . Il noto rapper , forte dei suoi fans sui social network, ha denunciato la censura preventiva, ma contro un “sistema”, che porta l’Italia agli ulimi posti in Europa e nel mondo di libertà di stampa, si erge anche il Presidente del’Ordine dei Giornalisti.

«Urge una nuova legislazione per l’informazione. Se siamo in una stagione riformista, come può esserci quando al Governo ci sono praticamente tutte le forze, si devono mettere a punto regole nuove che rilancino una funzione fondamentale per la qualità della democrazia». È quanto ha affermato il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, intervenendo nel corso della tavola rotonda sulla storia e l’attualità del tema della libertà di stampa promossa dal Master in Giornalismo dell’Università di Bologna, in occasione delle celebrazioni odierne per la Giornata internazionale della libertà di stampa. Prima di prendere la parola Verna ha però voluto rimarcare la necessità di vigilare su ogni forma di censura, anche latente, a cui gli operatori dell’informazione sono sottoposti, scegliendo di presentarsi imbavagliato. Un gesto simbolico che ha motivato alla luce della necessità di richiamare l’attenzione della politica su tutte quelle circostanze – mancata tutela delle fonti, liti temerarie ecc. – che di fatto comprimono il libero esercizio della professione giornalistica e con esso «il diritto del cittadino a essere correttamente informato». «Serve iniziare a produrre un vaccino contro le varianti della censura», ha ribadito il presidente dell’associazione Ossigeno per l’informazione, Alberto Spampinato, che da anni si occupa di monitorare lo stato di salute dell’informazione in Italia, ricordando come la libertà di stampa non costituisca affatto un diritto acquisito ma «qualcosa a cui tendere perennemente».

«Siamo oltre il livello di guardia», ha aggiunto, con toni allarmati, il presidente Verna facendo sapere di aver già rivolto nella giornata di ieri un appello al premier Draghi affinché la questione possa essere affrontata anche nelle sedi politiche. «Serve ripartire dal servizio pubblico. L’amministratore delegato è una sorta di ministro per la Rai», ha cercato di chiarire Verna sottolineando l’assurdità di un meccanismo che consente al controllato, il potere politico, di scegliere e nominare il proprio controllore, i giornalisti che compongono il board Rai. «Se noi siamo un potere di controllo, come può il controllore essere nominato dal controllato?» ha chiesto provocatoriamente Verna. Il presidente ha chiarito l’importanza di garantire un equo compenso per restituire dignità alla categoria. Lo stesso concetto espresso anche dal presidente regionale dell’Ordine Giovanni Rossi. «Il precario ha un permesso di soggiorno nella democrazia – ha dichiarato Rossi – la realizzazione di una norma, che si occupi in maniera strutturale dell’informazione, farebbe del giornalista un cittadino a pieno titolo».

«Mettere al centro la libertà di stampa è un modo per rimettere al centro i diritti civili», ha chiarito, infine, il direttore del Master, Fulvio Cammarano che ha indicato nella restituzione di autorevolezza alla stampa una delle strade da perseguire per resistere agli attacchi che oggi minano la libertà di stampa, la cui difesa, ha spiegato a sua volta Giampiero Moscato, direttore della testata InCronaca, «non rappresenta un esercizio corporativo ma una questione fondamentale per la democrazia, oggi minacciata dalla dittatura dell’algoritmo», ovvero da tutti quei sistemi automatizzati di produzione delle notizie che rischiano di determinare un ulteriore abbassamento del livello e della qualità dell’informazione.