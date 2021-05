Capri, Roberto Bozzaotre: “Via Don Giobbe Ruocco, la nostra Salerno-Reggio Calabria”

Capri. Riportiamo il post di Roberto Bozzaotre, capogruppo di “Capri Vera” e già vicesindaco nella passata Amministrazione Comunale: «Via Don Giobbe Ruocco fu oggetto di pagliacciate pre-elettorali ed oggi è oggetto di guai post-elettorali. Infatti sta vivendo un periodo davvero tribolato a causa di iter amministrativi incomprensibili e lavori a ritmo lento (e decisamente “fuori stagione”). Insomma, come diceva un amico qualche giorno fa, è la nostra Salerno – Reggio Calabria.

Ricapitoliamo:

– Ad inizio 2019 viene depositato il progetto esecutivo utile per ricostruire tutta la strada (manto stradale, guard rail, marciapiedi… insomma tutto);

– Nonostante l’urgenza che le opere richiedevano, tutta la seconda metà del 2019 trascorre inutilmente;

– Ad inizio 2020, il Comune avvia la gara d’appalto per iniziare i lavori almeno in una prima parte;

– Ad aprile 2020 viene anche individuata la ditta, ma l’aggiudicazione non arriverà mai ed i lavori ovviamente non inizieranno;

– Con calma, molta calma a marzo 2021 l’Amministrazione anziché chiedere al nuovo funzionario di riprendere la procedura già iniziata, asseconda la scelta di fare un affidamento finalizzato esclusivamente a rifare con somma urgenza guard rails e marciapiedi.

La strada insomma deve rimanere così, impercorribile;

– Nonostante la richiamata somma urgenza i lavori iniziano molto dopo e dopo pochissimi giorni si bloccano, perché presumibilmente l’Amministrazione ha dimenticato di effettuare il deposito al genio civile, obbligatorio quando si pongono in essere opere strutturali;

– Così i lavori si fermano per un mese circa, per poi ricominciare a ritmo lentissimo adesso, in piena stagione turistica dopo 12 mesi in cui sfruttando bene il tempo a disposizione si sarebbe potuto provvedere al totale rifacimento della strada, senza arronzare, ma restituendo decoro e sicurezza ad un’arteria fondamentale per la nostra viabilità.

Non si è capito perché si sia perso tutto questo tempo, perché si deve intervenire solo su balaustre e marciapiedi quando l’intera strada necessita di un restyling, perché una procedura già iniziata ed arrivata a buon punto è stata “abbandonata”, come sia possibile dimenticarsi di un adempimento fondamentale e arcinoto come quello che prevede il deposito al genio civile.

E non si tratta di mostrare queste bruttezze per il gusto di farlo, perché si ha piacere nel raccontare l’inadeguatezza di politici e filastrocchisti.

Ma si ha l’obbligo di informare, su queste cose, l’opinione pubblica (e le Autorità in alcuni casi) perché quando si spendono centinaia di migliaia di euro per rifare una strada e poi l’asfalto si stacca al primo caldo, quando si sbaglia una procedura come nel caso della Don Giobbe Ruocco, non solo si perde tempo prezioso, non solo è indecoroso ed indegno per Capri, ma soprattutto ci si trova di fronte ad uno spreco di risorse pubbliche.

E non è accettabile. In più in questo caso, sono evidenti le conseguenze in termini di viabilità e soprattutto sicurezza. C’è poco da fare, Capri gestita in questo modo è una Capri beauty free».