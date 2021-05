Capri, pubblicato il preliminare del PUC 2021

E’ stato pubblicato sul sito web della Città di Capri il Preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale per permettere a tutti i soggetti pubblici e privati di intervenire nel procedimento con suggerimenti e proposte. I contenuti di base – come riporta il “Movimento Capresi Uniti” in un post sulla propria pagina Facebook – restano altamente qualificanti con linee strategiche di indirizzo di indubbio valore con priorità tra l’altro all’efficientamento energetico degli edifici e della pubblica illuminazione e la riqualificazione urbanistica ed architettonica del patrimonio edilizio abitativo. In tema ambientale si prevedono interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di aree come Due Golfi, Piazzale Europa, Palazzo a Mare, il borgo di Marina Grande e le spiagge pubbliche di Marina Grande e Marina Piccola.

Sono previsti interventi sulla viabilità comunale privilegiando la trazione elettrica, l’ampiamento dei parcheggi, la messa in sicurezza del porto di Marina Grande, il completamento dell’elettrodotto con la terraferma con la realizzazione della nuova stazione elettrica con materiali all’avanguardia tali da minimizzare gli impatti sull’habitat e sul territorio. Non ultimo si prevede il recupero dell’ex mercatino comunale e la riduzione economica dei costi economici e degli impatti ambientali della produzione dei rifiuti. Gli elaborati dettagliati sono consultabili sul sito web del Comune di Capri (https://www.cittadicapri.it/…/piano-preliminare-p-u-c…). Il Delegato all’Urbanistica avv. Enrico Romano, di concerto col Sindaco Marino Lembo, ha previsto inoltre una serie di incontri con i tecnici e, in particolare, con il Comitato Casa, per interventi specifici sull’argomento.