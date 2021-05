Capri, primo weekend con i turisti e vaccinazioni a tappeto

Capri. L’afflusso dei visitatori è stato favorito dall’aumento dei collegamenti NLG, Snav e Caremar con un orario opportunamente scaglionato per evitare assembramenti nella zona del porto. Capri e Anacapri si avviano verso una lenta ripresa di cui è già possibile cogliere i segnali. Oltre ai turisti, nel primo fine settimana che vede la Campania in zona gialla, sull’isola cominciano a tornare anche i proprietari delle seconde case. Dal prossimo fine settimana si potrebbe assistere, invece, alla riapertura di una parte delle strutture ricettive che ospiteranno i partecipanti alla Capri Rolex Sailing Week che prenderà il via il 10 maggio.

Ieri, inoltre, grande afflusso presso i due centri vaccinali (Capri ed Anacapri), tra cui molti giovanissimi che si sono messi in fila per poter ricevere la prima dose di vaccino visto che era stata data la possibilità di vaccinarsi anche a coloro che non erano iscritti sulla piattaforma ed indipendentemente dalla fascia di età.