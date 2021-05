Capri, nasce un video promozionale d’eccellenza per il rilancio turistico dell’isola

Le Amministrazioni di Capri e di Anacapri hanno annunciato la realizzazione del primo video promozionale istituzionale dell’Isola di Capri. Il lavoro sinergico – come riporta in un post su Facebook il “Movimento Capresi Uniti” – rappresenta “una nuova strategia comunicativa in questo periodo di necessario rilancio, portata avanti con idee, competenze, atti e prodotti calibrati ed ineccepibili.” I due Comuni hanno infatti stretto un accordo con due società di produzione e post-produzione cinematografica e televisiva, la GG Studio 8 e la Purple Neon Lights, ottenendo un progetto di altissimo livello, a partire dagli interpreti, Ema Kovac e Gennaro Lillio, già testimonial di brand internazionali del calibro di Versace, Just Cavalli, Guess, Tezenis e Dolce & Gabbana. La produzione dello spot, che una volta consegnato resterà nelle disponibilità dei due Comuni, ha visto la collaborazione oltre che delle Amministrazioni Comunali e della Società di Produzione, anche della Direzione Regionale Musei Campania, Villa San Michele, la Congrega di San Michele, Società locali di trasporti a terra e a mare, alberghi e pubblici esercizi. Un modo di fare sistema scelto dal Sindaco Marino Lembo con il pari funzione Anacaprese, al fine di consolidare ed arricchire sempre di più il rilancio culturale e turistico del nostro territorio.