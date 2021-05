Capri (NA). Riaperta la “Grotta Azzurra”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Riaperta la Grotta Azzurra di Capri.

Direzione regionale Musei Campania

Dal 29 maggio 2021 riapre al pubblico la Grotta Azzurra di Capri

Tutto riparte.

Il turismo può avvantaggiarci per la ripresa economica.

Nell’ambito del piano di riapertura post Covid – ‘Primavera dell’arte’ dei musei e dei luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Campania, avviato insieme a tutti i musei statali campani a partire dal 26 aprile e proseguito a maggio con la riapertura dell’Anfiteatro campano, da sabato 29 maggio ha riaperto al pubblico la Grotta Azzurra di Capri, che torna a essere visitabile in piena sicurezza, come già sperimentato la scorsa estate.

La riapertura del celebre sito marino nel comune di Anacapri, che attrae ogni anno numerosi visitatori italiani e stranieri, grazie al fascino del gioco di luce e alla sua atmosfera suggestiva, segna una tappa importante per il rilancio turistico di Capri, isola covid free.

Dopo la Certosa di San Giacomo, riaperta dallo scorso aprile, nei prossimi giorni sarà completata la fruizione del circuito caprese della Direzione regionale con la riapertura del sito archeologico di Villa Jovis.

Le visite alla Grotta Azzurra saranno effettuate secondo un rigoroso protocollo di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19, con ingressi contingentati, obbligo di misurazione della temperatura e di indossare la mascherina.

Per accedere alla grotta è consigliata la prenotazione, da effettuarsi online gratuitamente su www.coopculture.it , che permetterà di gestire i flussi turistici in maniera efficiente e sicura, mentre l’acquisto del biglietto potrà essere effettuato in loco fino a mezz’ora prima della chiusura.

L’accesso ai visitatori senza prenotazione sarà garantito se ci sarà disponibilità rispetto al numero dei prenotati e fino a esaurimento posti disponibili.

La Grotta Azzurra sarà aperta al pubblico tutti giorni dalle 9.00 alle 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30).

Tutte le info relative alle modalità di visita, di prenotazione e acquisto biglietti sono disponibili sul sito web www.musei.campania.beniculturali.it e sui canali social istituzionali della Direzione regionale Musei Campania.

Capri merita; un salto per rivedere la bellezza …

Maurizio Vitiello

Fonte foto: DRMCampania_Grotta Azzurra