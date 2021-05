Capri, il sindaco Marino Lembo: “Stiamo riaprendo l’isola e lo stiamo facendo in sicurezza”

Capri. Il sindaco Marino Lembo fa una prospettiva sulla stagione turistica alle porte: «Veniamo da 15 mesi di sacrifici grandissimi, inimmaginabili. La nostra comunità isolana, unita, ha dato prova di forza e responsabilità. Le istituzioni, unite, hanno lavorato in sinergia costantemente con un unico obiettivo: proteggere l’isola a livello sanitario ed economico. Prima di altri abbiamo preso provvedimenti importanti. L’anno scorso, prima di altri, abbiamo difeso gli stagionali, gli operatori del comparto turistico, le categorie. Prima di altri abbiamo lanciato campagne di sensibilizzazione per l’uso delle mascherine e il rispetto delle norme di distanziamento. Tutti abbiamo lavorato insieme. E il risultato di Capri Covid Free, che ha fatto il giro del mondo, ci riproietta, prima di altri, al centro della scena turistica. Siamo pronti: abbiamo utilizzato questi mesi per tararci bene su tutto, puntando molto sulla manutenzione e sul recupero.

Siamo intervenuti tempestivamente su episodi emergenziali, abbiamo riaperto opere che per anni erano chiuse, monitoriamo il territorio. C’è tanto da fare e continueremo a lavorare. Senza sosta, come sempre. Con il piacere e la responsabilità di essere al servizio del posto più bello del mondo.

Abbiamo alcuni cantieri in corso, che a breve saranno completati e che dimostrano i nostri interventi, la nostra attività amministrative. Il fare, il fare bene.

Stiamo riaprendo l’isola e lo stiamo facendo in sicurezza. La nuova stagione turistica sta iniziando e, mai come questa volta, il mondo ci guarda. Capri è bella. Capri è sicura. Capri è pronta.

E noi capresi, con responsabilità e cura, dobbiamo continuare a essere un modello e un esempio per tutti, come siano stati fino ad oggi. E di questo, tutti, dobbiamo essere orgogliosi. Adesso il momento di ripartire. Sicuro e liberi. Insieme. Per il bene di tutti».