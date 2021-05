Capri, il richiamo dei vaccini e comparto turistico il servizio su rai 1. Oggi su 1 Mattina un ampio servizio sulla vaccinazione a Capri, una vaccinazione ancora non completata come ci ha spiegato la dottoressa del centro vaccinale quindi ora si passerà alla seconda dose delle vaccinazioni e poi successivamente al comparto turistico, cioè a tutte le persone che lavorano negli alberghi o nelle strutture turistiche dell’isola del golfo di Napoli anche se non residenti.