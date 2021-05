Capri, domani vaccinazioni per chi non ha ricevuto convocazione o non si è iscritto sulla piattaforma

Nella sola giornata di domani, domenica 2 maggio, sarà possibile per i residenti di Capri accedere alle vaccinazioni anche per gli iscritti alla piattaforma che non hanno ricevuto sms di convocazione appartenenti a tutte le fasce d’età e per coloro che non hanno ancora aderito alla piattaforma regionale previa registrazione in fare di accettazione. Si ricorda di presentarsi sempre muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria in corso di validità.