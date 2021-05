Capri, boom di vaccinazioni in questa prima domenica di maggio

In questa prima domenica di maggio sull’isola di Capri si è consentita la vaccinazione libera a tutti coloro che non avevano ricevuto il messaggio di convocazione ed anche ai cittadini che non si erano iscritti sull’apposita piattaforma. La giornata è stata un successo con 1.554 persone che hanno ricevuto la dose di vaccino nei due centri. Per la precisazione 576 i vaccinati odierni a Capri e 978 ad Anacapri.

Visto il considerevole numero di adesioni nel corso della giornata è arrivato sull’isola azzurro un rifornimento extra del vaccino Pfizer. Inoltre, esclusivamente nel comune di Anacapri, anche domani lunedì 3 maggio ci sarà una ulteriore possibilità di aderire alla campagna vaccinale.