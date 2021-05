Capri: Bilancio 2021, convocato il Consiglio Comunale. Ci fornisce tutti i dettagli Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Bilancio di previsione e regolamento sulle pubblicità a Capri. E’ stato convocato per lunedì una nuova seduta di consiglio comunale da parte del presidente del civico consesso isolano Ludovica Di Meglio. L’assise si terrà in modalità ordinaria e in osservanza di quanto previsto dal decreto presidenziale i consiglieri potranno partecipare alla seduta nelle modalità della videoconferenza. All’ordine del giorno dopo anche il «regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria» e ad illustrare all’assemblea cittadina che ha sede istituzionale nel palazzo municipale che apre le sue finestre in piazzetta sarà l’assessore delegato al bilancio e ai tributi Salvatore Ciuccio. E sempre il delegato dal sindaco di Capri Marino Lembo alle finanze comunali, Ciuccio, sarà chiamato a intervenire sul terzo degli argomento all’ordine del giorno della seduta di lunedì pomeriggio, vale a dire il documento unico di programmazione altrimenti definito “dup” del periodo 2021-2023.

Una tematica sulla quale è prevista prima una discussione da parte dei componenti l’assise e poi la conseguente deliberazione come regolato dagli specifici articoli di legge.

Dopodomani pomeriggio, inoltre, sarà anche la volta del bilancio di previsione. Quarto punto all’ordine del giorno, infatti, è l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 come da conseguenti decreti legislativi. E sempre l’assessore al ramo, Salvatore Ciuccio figura come relatore indicato dalla presidente del consiglio Ludovica Di Meglio nella sua nota di convocazione dell’assemblea. E stante l’attuale situazione per i capresi che vorranno prendere parte alla seduta nelle vesti di “spettatori” e “ascoltatori” non essendo ancora consentite le forme dell’assembramento, la presidente del consiglio ha invitato la cittadinanza a partecipare alla seduta connettendosi ad un apposito link.