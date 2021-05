Capri, barriera per impedire ai natanti di entrare nella Grotta Verde

Capri ( Napoli ) . Una barriera galleggiante da oggi è presente in mare, davanti alla Grotta Verde, per motivi di sicurezza, per impedire che si avvicinino i natanti. A farla installare è stato il Comune di Anacapri, visto che il costone ricade in quel territorio. Lo specchio acqueo antistante la Grotta Verde è da tempo interdetto per pericolo di frane. La fornitura e la posa in opera della barriera galleggiante sono avvenute a cura di una ditta di Ercolano incaricata dal Comune.