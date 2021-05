Capaccio: investita una donna, l’automobilista si costituisce. La scorsa domenica, 9 maggio 2021, una donna rumena, che si trovava sulla sua bici, è stata investita. L’automobilista pirata si è presentata alla caserma dei carabinieri.

Si tratta di una ragazza – come riporta il sito web infocilento.it – residente a Licinella. Verso la mezzanotte con la propria auto, un’utilitaria di colore scuro, avrebbe urtato di striscio la quarantenne provocando la caduta. La donna, per un brutto trauma cranico è ricoverata in rianimazione all’ospedale Ruggi di Salerno.