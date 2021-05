Campania. Il covid allenta la presa, ma non De Luca: “Mascherina anche a contagio azzerato”

Campania. Il covid allenta la presa, ma non De Luca:“Portare la mascherina è un piccolo sacrificio rispetto alla chiusura di interi settori economici e quindi credo sia da indossare anche quando il contagio sarà quasi azzerato.

Con queste parole il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in diretta dall’Assemblea degli Industriali della Campania, ha anticipato quella che potrebbe essere una nuova ordinanza a sfavore del “liberi tutti” e che sancisca l’obbligo di mascherina anche in estate.

Sarei molto preoccupato se scattasse la logica della ricreazione. Dio non voglia, ci ritroviamo a fine settembre con una ripresa del contagio – ha poi aggiunto in merito.

Noi ci muoveremo in questa direzione e adotteremo ordinanze di rigore per quello che riguarda comportamenti che non sono sconvolgenti per la vita delle persone, almeno all’esterno.