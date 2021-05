Campania, dalla prossima settimana vaccinazioni Pfizer e Moderna con richiamo a 42 giorni

Dalla prossima settimana in Campania sarà esteso a 42 giorni l’intervallo tra la prima e la seconda dose di vaccino Pfizer e Moderna. Questa nuova misura sarà applicata solo a coloro che riceveranno la prima dose da lunedì 10 maggio mentre per chi effettuerà la prima dose entro domenica 10 maggio il tempo di attesa per la seconda somministrazione resta quello precedente, ovvero 21 giorni per Pfizer e 28 per Moderna.

La nuova normativa accoglie quando proposto dal Comitato Tecnico Scientifico che raccomanda un lasso di tempo di sei settimane tra la prima dose del vaccino e la seconda in modo da consentire un incremento delle prime vaccinazioni. Gli esperti rassicurano che la somministrazione della seconda dose entro i 42 giorni dalla prima non inficia l’efficacia della risposta immunitaria, dal momento che “la prima somministrazione di entrambi i vaccini a Rna conferisce già efficace protezione rispetto allo sviluppo di patologia Covid-19 grave in un’elevata percentuale di casi.