Calcio, Salernitana-Empoli allo stadio Arechi alle ore 14

SALERNITANA – EMPOLI – STADIO ARECHI (ore 14)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Gondo. A disp. Adamonis, Mantovani, Sy, Schiavone, Cicerelli, Djuric, Aya, Boultam, Anderson, Kristoffersen, Kupisz, Durmisi. All. Castori (in panchina Bocchini)

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Moreo, Olivieri. A disp. Brignoli, Crociata, Mancuso, Matos, La Mantia, Sabelli, Zurkowski, Damiani, Pirrello, Haas, Nikolaou, Parisi. All. Dionisi

diretta tv: Rai sport, dazn. ci siamo! Salernitana ora tocca a te! Oggi puoi scrivere la storia è coronare il sogno dei tifosi che aspettano da troppo tempo. Il destino è nelle mani della squadra, che oggi deve battere l’ Empoli così da essere con un piede e mezzo in serie A, quindi non si ammettono distrazioni, bisogna scendere in campo concentrati dal primo all’ultimo minuto per battere un avversario forte, che però ha già raggiunto il suo traguardo. Il mister, anche oggi costretto a restare a casa, perché ancora positivo al COVID, si affida al suo vice Bocchini. Il modulo scelto è il 3-5-2, che , nell’arco di tutto il campionato, ha garantito le prestazioni migliori della Salernitana, in attacco la coppia per far sognare sarà Gondo-Tutino. In città la tensione è alle stelle, nessuno ne parla, ma c’è tanta gente in strada in un clima di attesa come alla vigilia di capodanno. Forza ragazzi, regalateci questo sogno!