Buone notizie da Vico Equense: il Comune blocca la demolizione della casa di Seiano, la vicenda seguita da Positanonews.

Una famiglia di Vico Equense rischiava la demolizione di un immobile sul quale contano ormai da 25 anni. La casa, infatti, risale ad un quarto di secolo fa e fu costruita da una donna e suo marito, prima di affidarla ai figli, che con mille sacrifici e lavoro l’hanno mandata avanti.

La vicenda era giunta anche al parroco, don Angelo Castellano, il quale ha commentato il tutto in questo modo: La cosa che rende la disposizione del giudice odiosa non è la demolizione, ma che tutto questo avvenga in tempi di pandemia. In un tempo così di precarietà, incertezze, concreta e diffusa povertà. Perdere la casa abusiva o meno, di questi tempi, è il colpo di grazia per coloro che fanno fatica ad andare avanti. Tutto questo sa di disumano, inqualificabile atto che si avvale della forza della legge ma non tiene conto della persona.

Fortunatamente, però, il Consiglio Comunale di Vico Equense, lo scorso giovedì, ha bloccato le ruspe. Nel dettaglio, il Comune punta ad assegnare l’abitazione alla stessa famiglia che la occupa al momento, essendo che questi ultimi non hanno altra disponibilità abitativa.

Ora, la Corte di Appello di Napoli dovrà verificare la legittimità della richiesta.