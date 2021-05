Belle notizie da Positano: Lucibello monta il gazebo! L’estate si avvicina sempre più ed, a testimoniarlo, è l’inizio del montaggio del gazebo di Lucibello a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Bellissime notizie, dunque, dalla città verticale, che, sempre, attende con ansia quello che oramai è vissuto come un vero e proprio rito.

Nel secondo weekend di maggio, infatti, e con la riconferma della Campania in zona gialla, si procede con i lavori, in vista di una stagione estiva che, però, si prospetta ancora anomala, a causa della pandemia da Coronavirus ancora in corso.

Ancora si attende, però, per il montaggio del pontile dei Lucibello, che, ogni anno, segna l’inizio vero e proprio della stagione estiva di Positano. Dopo giorno e giorni di duro lavoro sotto il sole cocente, gli operai si impegnano minuziosamente per il montaggio del molo che permette a tutti i servizi di Lucibello, “Nati per vivere il Mare”, di ripartire. Sinonimo sempre di Qualità, Passione e Sicurezza, anche noi non vediamo l’ora che ripartano!