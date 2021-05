Batte il cuore granata in costiera!

La gioia per lo storico traguardo che la Salernitana sta per raggiungere è pronta ad esplodere anche in costiera amalfitana: si muove silenziosa nel cuore della gente sia tifosi che in tanti simpatizzanti ed è un aumentare irrefrenabile del battito cardiaco … una goccia di gioia al giorno fino al novantesimo minuto della partita di lunedì 10 maggio contro il Pescara. ..quando esploderà ! La costiera vede tanti tifosi che per la conformazione del territorio vivono l’ attaccamento ai colori granata in piccoli gruppi presenti da Positano a Vietri, abbracciando anche Ravello e Tramonti e non conosce età. A Conca dei Marini è presente il “ Salernitana Club costiera amalfitana” con circa 70 iscritti, nato nel 1998 quando per la seconda volta nella sua storia calcistica la Salernitana conquistò la massima serie , poi nel tempo abbandonato e ripreso nel 2014 con nuovo vigore e vi aderii anche io con l’orgoglio e la forza di chi da bambino è cresciuto seguendo ogni partita della Salernitana dal Vestuti all’ Arechi e poi le trasferte con gli amici, istillato dalla grande passione di mio padre, Vittorio Milite, figlio del calciatore della Salernitana del dopoguerra Vincenzo Milite, che raggiunse il primo storico traguardo della serie A e che come premio promozione ebbe gratis una pizza e una birra nel mitico locale di Pontecagnano “Roxi”.

Per la storica terza promozione tanto attesa e desiderata, pur trovandoci in un periodo difficile dovuto alla lotta alla pandemia, noi del club di Conca dei Marini vogliamo organizzare una festa al “ Donna Clelia” alla

Marina di Praia, in riva al mare, dove invitare la squadra ( i nostri eroi) che la ha conquistata sul campo, lottando contro tutto e tutti, anche contro le logiche di potere, e naturalmente il loro condottiero, mister Fabrizio Castori.

La festa sarà aperta a tutti i cuori granata!

Intanto viviamo questo clima di attesa ricolmi di passione per fortificare la squadra prossima al grande evento.