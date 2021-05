Atrani, bando per la gestione del tratto di spiaggia libera attrezzata di ponente

Atrani. L’amministrazione comunale, nell’ottica di una gestione di qualità diretta a perseguire la qualificazione e la promozione turistica del Comune di Atrani in qualità di titolare di concessione demaniale marittima, avente ad oggetto l’arenile comunale, per finalità turistico-ricreative, intende affidare la gestione ai sensi dell’art. 45-bis del C.d.N., per l’anno 2021, del tratto di arenile di ponente in concessione per svolgere attività turistico-ricreative mediante spiagge libere attrezzate secondo quanto disposto dall’art.12-bis del vigente Regolamento di Utilizzo delle Aree Demaniali, approvato con deliberazione di C.C. 9/12, e modifica con deliberazione di C.C. n. 24 del 23.04.2018, come riportato nella documentazione progettuale allegata e disponibile al seguente link: bando spiaggia atrani.

La scadenza per partecipare è fissata alle ore 12:00 del 3 giugno 2021.