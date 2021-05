Atrani, avviso pubblico per l’affidamento in concessione di 68 posti auto e 38 posti moto

Il Comune di Atrani rende noto che è indetto avviso pubblico (CLICCA QUI per leggere il testo integrale dell’avviso) per l’affidamento in concessione a titolo oneroso di n.° 68 posti auto e n.° 38 posti moto presenti sul territorio comunale.

I posti auto oggetto di concessione sono ubicati in:

zona A – Piazzale Europa;

zona B – Largo Alagno – Archi della Marina (fronte viale delle Metamorphosi);

zona C – Via G. Di Benedetto;

zona D – L. go Ercolano Marini.

I posti moto oggetto di concessione sono invece ubicati in:

zona A – Piazzale Europa;

zona E – L. go Vollaro-Di Lieto.

I posti in concessione potranno essere utilizzati 24 ore al giorno, tutto l’anno, salvo momenti particolari ed eccezionali, oggetto di ordinanze sindacali o quando i bollettini meteo della sala operativa regionale – protezione civile ce.si – contempla scenari di elevata criticità tali da determinare potenziale pericolo per l’incolumità delle persone e si invitano i Comuni ad adottare i provvedimenti di propria competenza allo scopo di garantire la pubblica e privata incolumità, in osservanza di quanto previsto nei propri Piani di Protezione Civile (tali eventi saranno comunicati volta per volta con idonea comunicazione).

I posti in concessione sono incustoditi e l’amministrazione non risponde né di eventuali furti di veicoli o di oggetti in essi riposti, né di eventuali danneggiamenti agli stessi causati da terzi, né di danni dovuti a eventi e calamità naturali.

Possono partecipare i cittadini che alla data di presentazione della domanda posseggono i requisiti per ottenere l’autorizzazione di colore verde, rosso o giallo come previsto dalla deliberazione di C.C. n. 9 del 27/03/2017 e ss.mm.ii.

Requisito fondamentale per l’assegnazione è essere in regola con i pagamenti delle imposte, tasse e tariffe comunali, non avere alcuna altra ragione di debito con il Comune e di non trovarsi in situazioni di contenzioso con il Comune di Atrani pendenti alla data di indizione del presente avviso avanti ad uno o più organi di giustizia. Tali requisiti dovranno essere posseduti sia dai soggetti che presentano l’istanza di concessione, sia dai membri del nucleo familiare anagrafico degli stessi, dalla società o dalla ditta, durante e per l’intero periodo di durata della concessione, a pena di decadenza.

L’istanza deve essere obbligatoriamente effettuata tramite procedura telematica (CLICCA QUI per accedere alle istanze online) predisposta dal Comune di Atrani entro le ore 12.00 dell’11.06.2021.

I posti auto ed i posti moto saranno assegnati fino al 30.06.2022 a seguito di sorteggio tra le istanze legittimamente prodotte e pervenute entro il termine ultimo previsto.

Il sorteggio si terrà in seduta pubblica il 14.06.2021 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare di Atrani in diretta Facebook e con la presenza massima in sala di 3 (tre) testimoni.