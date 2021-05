Inizia la stagione turistica in costiera amalfitana ed oggi si sono visti i primi turisti francesi ad Atrani. Una bella notizia che lascia sperare in un’estate all’insegna della ripresa e del rilancio del settore socio-economico dopo un lungo periodo di crisi legato alla pandemia. L’emergenza sanitaria non è ancora terminata ma i dati sono incoraggianti e sicuramente con il prosieguo della campagna vaccinale si potrà tornare presto a vivere una situazione di quasi normalità.

Ad Amalfi anche una splendida giornata in Piazza Duomo e a mare lo yacht “Forever” in rotta per la Grecia

La costiera amalfitana è pronta ad accogliere i turisti che sceglieranno di regalarsi una vacanza in una delle località italiane più belle.

Ringraziamo Angela Mammato per le foto ed il video