Associazione Atex Campania: “Vergogna, il nostro paese umilia il turismo”

Riportiamo il post pubblicato dall’Atex (Associazione Turismo Extralberghiero) Campania sulla sua pagina Facebook a firma del presidente Sergio Fedele: «Vergogna! Il nostro paese umilia il turismo. Come sempre. Bloccati gli incentivi del superbonus fino al 110% per alberghi e strutture ricettive. Contrariamente all’ultima bozza discussa in cabina di regia solo qualche ora prima del consiglio dei ministri, il governo ha stralciato gli incentivi per la riqualificazione degli alberghi e delle strutture ricettive.

L’esclusione delle strutture ricettive dal superbonus rappresenta l’ennesimo segnale della cronica incapacità da parte dei governi di considerare il turismo un’industria strategica del Paese e che per questo andrebbe sostenuta nella sua voglia di innovarsi e di crescere. Eppure il superbonus avrebbe consentito alle strutture ricettive di realizzare importanti investimenti.

È un mistero questa improvvisa retromarcia del Governo. Ci vorrebbe una vera e propria insurrezione da parte di tutti coloro che si occupano di turismo».