Assist di De Masi a Scurati presidente della Fondazione Ravello “Ora può diventare la Salisburgo del Mediterraneo”. Il sociologo Domenico De Masi interviene in maniera articolata e strutturata sulla Fondazione Ravello, che era il motore della cultura e del turismo intellettuale della Costiera amalfitana, ora ancora commissariata dalla Regione Campania. De Masi è stato uno degli ideatori e fondatori della Fondazione, con Secondo Amalfitano, oltre ad esserne il primo autorevole Presidente “Sarebbe la prima volta che un ravellese arrivi a presidiare la Fondazione.. Ora potrebbero esserci le condizioni per far diventare Ravello la Salisburgo del Mediterraneo”. Una enfasi caratteristica da parte di De Masi che fa l’occhiolino al sindaco Salvatore Di Martino e al Governatore Vincenzo De Luca.