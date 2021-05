Arrivano i primi bus turistici in Costiera Amalfitana: “Un’emozione rifare le curve dopo un anno e mezzo da inizio pandemia”. Finalmente tornano i bus turistici in Costiera Amalfitana: hanno accompagnano gli spagnoli dell’Erasmus, i quali si sono avventurati lungo il Sentiero degli Dei, da Agerola a Positano.

“Stamattina, dopo un anno e mezzo da inizio pandemia, la prima volta in Costiera. È stato bello riviverlo, come la prima volta di dodici anni fa, quando ho iniziato a fare questo lavoro. Ed è stata un’emozione per me rifare le curve della Costiera. Spero che ripartiremo presto!”, ha detto a Positanonews Salvatore Del Prete.

Anche Vincenzo Caccavale, con ben quarantadue anni di esperienza alle spalle, ci ha raccontato della contentezza dei turisti.