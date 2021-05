Arriva l’estate a Maiori: si montano gli stabilimenti -Video

Arriva l’estate a Maiori: si montano gli stabilimenti. Si avvicina sempre più l’estate ed anche a Maiori, in Costiera Amalfitana, ci si comincia a preparare. Come si può vedere dal nostro video esclusivo, diversi stabilimenti sono stati, infatti, già montati.

Per la ripartenza degli stabilimenti balneari, in quest’anno anomalo per la pandemia da Coronavirus ancora in corso, non c’è una data precisa: Se, infatti, in un primo momento il Governo aveva indicato la data del 15 maggio per la riapertura degli stabilimenti balneari, alla fine ha deciso di lasciare libere le singole Regioni di organizzarsi in autonomia.

Ed, in Campania, le riaperture sono iniziate tra fine aprile e i primi di maggio.

Ringraziamo Valeria Civale per il video.