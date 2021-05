Arriva il via libera dell’Aifa per il vaccino Pfizer ai ragazzi dai 12 ai 15 anni

L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha autorizzato l’uso del vaccino Pfizer-Bion Tech per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. La Commissione Tecnico-scientifica (Cts) dell’Aifa – come riporta l’Adnkronos – ha accolto pienamente il parere espresso venerdì scorso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema). Secondo la Cts, si legge in una nota, “i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età”. Le dosi saranno due, con seconda dose somministrata a distanza di 21 giorni dalla prima. “La risposta del vaccino nei 12-15enni è come quella degli adulti o migliore”, ha spiegato l’ente europeo. Si tratta del primo vaccino Covid approvato per bambini e ragazzi di questa fascia d’età nell’Ue.