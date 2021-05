Ancora mancanza d’acqua improvvise a Piano di Sorrento e Sant’Agnello , sta diventando una costante , dopo la carenza la Gori comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso in diverse zone dei Comuni di Piano di Sorrento e Sant’Agnello.

A Piano di Sorrento, in particolare, rubinetti a secco in Via San Vito, via Legittimo, via Sant’Andrea, via Pomicino, via delle Acacie ed in tutte le traverse della zona. La Gori ha poi aggiunto all’elenco anche via dei Platani.

A Sant’Agnello il disservizio interessa, invece, via San Vito e tutte le traverse.

“I tecnici – fa sapere l’azienda – sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle ore 13 di oggi, venerdì 28 maggio 2021. Solo per via dei Platani la riparazione si prevede entro le 15”.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.