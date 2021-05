Amalfi: personale municipale all’osso, cimiteri affidati alle associazioni

L’obiettivo dell’iniziativa del comune di Amalfi è duplice: dare maggiore centralità alle associazioni di volontariato del territorio e fornire ai cittadini un servizio di maggiore qualità. La carenza di personale è una problematica comune e molte amministrazioni locali e per far fronte a questa carenza l’amministrazione comunale ha scelto di coinvolgere chi con passione e dedizione si dedica quotidianamente al territorio. Il lavoro delle associazioni di volontariato operanti nel sociale è stato determinante in questo particolarissimo periodo storico. A loro sono stati affidati compiti delicati e al contempo fondamentali per la tutela e il benessere dei cittadini. I cimiteri delle frazioni di Vettica e Tovere sono punto di riferimento per tutte le persone che commemorano i defunti e per evitare che fossero necessarie decisioni sofferte, come l’apertura solo per poche ore a settimana, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Milano ha optato per questa soluzione.