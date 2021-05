Amalfi, niente Bisca a Pogerola , il Gip di Salerno archivia, la buona notizia per Bonaventura Amendola che esce fuori dal procedimento penale e dai problemi, benvoluto e stimato da tutti Amendola è uscito dalla vicenda penale «Nessuna bisca clandestina, era solo una partita di poker tra amici». Così aveva spiegato Bonaventura Amendola, titolare del noto e apprezzato pub di Pogerola, frazione di Amalfi, «Siamo appassionati di poker Texas hold’em e stavamo facendo una sfida tra amici senza soldi in palio. Una cosa che tutti fanno, ad esempio, durante le festività natalizie. Niente di più». In pieno lockdown per il coronavirus Covid – 19 i cittadini hanno notato movimenti sospetti e sentito rumori provenienti dal pub e quindi temendo assembramenti hanno allertato le forze dell’ordine che sono poi intervenute segnalando quindi sia la violazione delle norme anticontagio che quelle per il gioco per cui è caduta l’accusa.