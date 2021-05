Amalfi, addio a Vittorio Cobalto con il suo limoncello un pezzo di storia del turismo. Ci lascia a 94 anni una persona straordinaria , un pezzo di storia del turismo della Costiera amalfitana . Dall’esperienza come capo sala all’Hotel Riviera, al limoncello di “Antichi Sapori di Amalfi”, antesignano con la moglie Enza di un filone che poi tutti avrebbero seguito. Un uomo di un grande animo, anche con sensibilità artistica con opere pregevoli . Basta vedere il suo sorriso per vedere un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e al turismo. Facciamo le condoglianze alla famiglia tutta , Lunedì alle 9, 30 in cattedrale i funerali .