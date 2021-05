Al presidio di Castiglione di Ravello prosegue la campagna vaccinale

Continuano le vaccinazioni al presidio di Castiglione di Ravello dove la campagna di immunizzazione si sta svolgendo con organizzazione e grazie alla preziosa collaborazione di medici, infermieri e volontari che assistono la cittadinanza in questo momento così importante. Un po’ di normale attesa prima di poter ricevere la dose di vaccino e poi i normali tempi di permanenza nel punto vaccinale dopo la somministrazione per accertarsi che non vi siano effetti collaterali.

(video di Valeria Civale)