Agerola registra 4 nuovi casi di positività al Covid-19

Agerola. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città e rende noto che: «Da comunicazioni ufficiali odierne ricevute dalle autorità sanitarie si rilevano 1 cittadino guarito e 4 nuovi casi positivi, riconducibili a due distinte catene di contagio, in quanto conviventi di casi positivi accertati nei giorni scorsi e quindi già in quarantena. Auguriamo una pronta guarigione.

Il quadro epidemiologico continua ad essere delicato. Solo il rispetto delle misure di precauzione può azzerare il contagio sul nostro territorio. Ognuno di noi può fare la differenza!».

Sale, quindi, a 43 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.