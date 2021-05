Agerola: incidente sul Sentiero degli Dei, salvato escursionista. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Si ritorna quasi alla normalità e sul Sentiero degli Dèi ritornano gli incidenti. Un escursionista di 64 anni originario di Fiuggi (Frosinone) è stato infatti salvato dai soccorsi, dopo essersi infortunato ad un ginocchio lungo il percorso montano che, dalla frazione Bomerano di Agerola, conduce a Nocelle, nel territorio di Positano. L’incidente si è verificato domenica pomeriggio, quando M.T. (queste le iniziali dell’escursionista ferito) ha allertato i soccorsi subito dopo essersi infortunato al ginocchio, a causa di una caduta. Sul luogo si sono recati gli uomini dell’elicottero dell’elisoccorso 118 di Salerno e delle squadre di terra del soccorso alpino e speleologico della Campania (Cnsas). Il Tecnico di Elisoccorso che era a bordo dell’elicottero è stato verricellato insieme al medico nei pressi dell’infortunato, che intanto aveva ricevuto assistenza da un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio che si trovava in zona. Il sanitario ha valutato lo stato del paziente che è poi stato imbarcato a bordo dell’elicottero mediante triangolo di evacuazione. L’escursionista è stato così medicato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Si tratta del primo incidente stagionale, verificatosi lungo il percorso del Sentiero degli Dei che, ogni anno, fa registrare il boom di visite da parte di turisti italiani e stranieri.