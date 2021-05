Agerola, aumentano le quotazioni di Vincenzo Naclerio candidato sindaco, ma anche il comandante di Ravello De Stefano . Mentre per i più la sfida nella cittadina della Costiera amalfitana sul cuore dei Monti Lattari sembra limitata a Tommaso Naclerio , uomo di fiducia del sindaco Luca Mascolo, ora all’ente idrico della Regione Campania, vicino a De Luca molto considerato nel PD a e Giancarlo Panariello, della minoranza, Vincenzo Naclerio annuncia che è pronto per la sua candidatura, mentre viene corteggiato Giuseppe De Stefano, comandante della polizia municipale a Ravello in Costa d’ Amalfi, ritenuto vicino a Michele Pisacane e Gennaro Fusco , ma lo stesso non ha confermato nulla . Ma nel fronte della maggioranza nulla è deciso, al momento Luca Mascolo non ha fatto sapere nulla di ufficiale e così anche la sua maggioranza. Oltre a Naclerio, attuale consigliere comunale con delega al Turismo, nella civica Nuovamente Agerola potrebbero emergere anche il vicesindaco Andrea Buonocore e gli assessori Matteo Ruocco e Regina Milo.