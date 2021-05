Addio al medico e consigliere Paolo Castellano di Sant’Agnello, penisola sotto choc

Addio al medico e consigliere Paolo Castellano di Sant’Agnello, penisola sorrentina sotto choc . Lo apprezzavamo e stimavamo, un uomo straordinario di grande simpatia, ed empatia, l’ultima intervista a Piano di Sorrento per Positanonews parlava del miglioramento della vita e della mobilità a causa del traffico che veniva da Napoli, di cui si interessava. E’ sempre stato presente durante questa pandemia da Coronavirus Covid – 19 non facendo mai mancare la sua presenza. Un grande uomo , abbracciamo la famiglia in questo momento.

Il ricordo del sindaco Piergiorgio Sagristani che ha annunciato questa mattina la scomparsa sul social network Facebook