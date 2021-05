Addio a Franco Battiato: il cantautore ci ha lasciati all’età di 76 anni. Triste risveglio per l’intera Italia quello avuto questa mattina: Franco Battiato è morto oggi nella sua residenza di Milo, a causa di una lunga malattia.

A rendere nota la sua scomparsa è stata la sua famiglia, la quale ha anche informato che i funerali si terranno in forma privata.

Era nato a Jonia il 23 marzo del 1945, aveva 76 anni.

Difficile collocarlo in un unico genere: dalla musica pop a quella colta, toccando momenti di avanguardia, ha sperimentato l’elettronica, si è misurato con la musica etnica e con l’opera lirica, raggiungendo una grande popolarità anche tra i più giovani.

In realtà, Battiato è stato anche tante altre cose: regista di film, autore di opere incredibilmente aliene e lontane dagli stereotipi classici, pittore, generoso benefattore di giovani musicisti, autore di canzoni per altri e soprattutto per tante voci femminili.

Insomma, oggi abbiamo tutti perso uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana, un “artista” a tutto tondo.