Nella foto di Massimo Capodanno emblematica del personaggio diamo un addio a Cesare un grande habituè di Positano . La perla della Costiera amalfitana ricorda un grande personaggio di Positano, Cesare Stara. Era di Roma grande amico dei Mandara e di Luigi Russo della Cambusa era un frequentatore e amico dei titolari dell‘hotel Savoia ed era un uomo che regalava emozioni a tutti.

La sua più grande battuta quando un giorno lui era con una donna e un amico che gli aveva prestato dei soldi gli disse ” Cesare e quei soldi?”

E Cesare di pronta risposta gli disse “Non ti preoccupare me li dai la prossima volta” , poi ai tempi di “Leoni al Sole” lui con un mocassino all orecchio per colpire le americane faceva finta di parlare a telefono con l’immancabile occhiolino.. e poi.. e poi era un mondo meraviglioso e romantico, quello era Positano e Cesare ne era uno dei grandi protagonisti.

Nell’aertura del sito appare tagliata la foto qui integrale, ricordiamo che la bellissima foto è di Massimo Capodanno

Chi vuole ricordarlo può mandarci una mail a direttore@positanonews.it