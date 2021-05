Ad “Area di Rigore” di Paolo Esposito

Ad “Area di Rigore”, trasmissione sportiva condotta da Paolo Esposito, nella puntata di ieri 30 aprile, era presente parte della nostra redazione. Ospiti in studio Giovanni Quadri, ex giocatore del Torino di quando, come dice lui “il Toro aveva le corna”, Antonio Caccese, procuratore sportivo e Flavio Auriemma, general manager e tifoso della prossima scudettata Inter. Tantissimi gli argomenti trattati anche con Francesco Manna, giornalista di AreaNapoli.it, Massimiliano Esposito, ex calciatore del Napoli e Gianluca Sartori, giornalista di Toronews, collegati via Skype. La situazione attuale delle squadre che ambiscono al posto in Champions e di quelle impegnate negli scontri salvezza sono state le tematiche del giorno discusse in maniera professionale dal conduttore e dagli ospiti senza, però, risparmiare qualche battuta simpatica. Commovente poi l’Amarcord finale del Napoli-Cagliari di Vinicio, a presentare il match che domani alle 15 si terrà allo stadio Maradona ma con mister Gattuso e mister Semplici a guidare le rispettive panchine. Infine, per sfatare ogni forma di scaramanzia, gli ospiti si sono cimentati in un pronostico che ha visto “vincere” in studio il risultato di 3-1 per gli azzurri!