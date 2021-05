A Positano “Vicoli in Arte”, il primo evento covid free organizzato in Costiera Amalfitana

Positano. Arriva “Vicoli in Arte”, il primo evento covid free organizzato in Costiera Amalfitana. Il sindaco Giuseppe Guida afferma: «Si tratta di un’iniziativa programmata quando tutto era ancora chiuso, quando non si avevano prospettive di riapertura, ma non per questo ci siamo fermati! Con determinazione e lungimiranza, siamo riusciti a programmare una stagione estiva ricca di eventi e manifestazioni che ci accompagneranno tutte le sere, all’insegna dell’arte espressa in tutte le sue forme.

Un evento unico e speciale nel suo genere, grazie anche all’impeccabile organizzazione e direzione artistica di Giulia Talamo, attraverso il quale puntiamo a valorizzare ogni angolo e vicolo del nostro paese. Cultura e qualità elementi indispensabili per la ripartenza del turismo. Positano è pronta a ripartire, in totale sicurezza e con grande ottimismo e fiducia».