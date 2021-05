A Positano 46 euro per due caffè, una bottiglietta d’acqua e due coca cola. Il post su Facebook diventa virale

Su Facebook sta facendo molto discutere un post pubblicato da una cittadina di Marano che lamenta di essere stata in un locale di Positano ed aver pagato la considerevole cifra di 46 euro per due caffè, una bottiglietta d’acqua e due coca cola. A riportare la notizia è “Il Mattino” che rilancia un tema scottante, ovvero quello dei prezzi elevati in molte località turistiche che spesso fanno storcere il naso ai clienti.

Numerosi i commenti sotto il post che ha scatenato diverse opinioni, tra chi reputa giusto pagare di più trovandosi in una località rinomata e chi invece sostiene che il prezzo della consumazione non possa essere giustificato dalla seppur indiscutibile bellezza del posto.

Sorpresa da parte del titolare dell’Incanto Lulù Fiorentino , la perla della Costiera amalfitana non è nuova a questa esposizione mediatica ma come tutte le località turistiche rinomate dove il servizio è di qualità e la location privilegiata i prezzi sono conseguenti, domani ci riferirà se vuole intervenire .