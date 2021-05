A Minori e in Costiera amalfitana ci si prepara per l’estate, traffico ad Amalfi

Minori, Costiera amalfitana (Salerno). In questa seconda estate anomala a causa come ben sappiamo di una pandemia dichiarata lo scorso anno dall’Oms, anche in Costiera amalfitana ci si prepara all’arrivo dell’estate e all’arrivo dei turisti a cui noi residenti siamo abituati. In questo weekend la statale è stata congestionata di nuovo dal traffico, traffico fino ad Amalfi dove ieri e oggi è stato quasi impossibile trovare dei posto auto.

Come abbiamo testimoniato in un video e articolo precedente, a Maiori sono stati montati degli stabilimenti e gelaterie e pizzerie hanno riaperto dopo la chiusura.

Nella vicina Minori dove si stanno compiendo anche i lavori dei corpi idrici alla spiaggia libera sta avvenendo lo stesso. C’è tanta voglia di ritornare a una parvenza di normalità e in attesa di farmaci anti Covid i vaccini sono l’unica arma contro il virus.

A Castiglione di Ravello è stato intanto riaperto il centro vaccinale e anche le persone fragili riceveranno le loro dosi in questi giorni. Successivamente anche gli operatori turistici che lavorano in attività economiche turistiche come bar, gastronomie, alberghi, attività extra alberghiere, agenzie wedding, gestori parcheggi potranno vaccinarsi. Il governo Draghi non a caso ha spostato il coprifuoco a mezzanotte per favorire attività duramente colpite dalle misure di contenimento anti Covid.

Valeria Civale