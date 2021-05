A Cetara organizzazione spiagge virtuosa e arriva anche JoB. Della Monica “Dare gioia anche a chi è meno fortunato di noi”

Cetara si è organizzata per le spiagge pensando anche ai meno fortunati con JoB acronimo di “Jamme ‘o bagno” si è dotata anche della sedia da mare per disabili JoB, realizzata con materiali resistenti a salsedine e acqua marina, risolve il problema di entrare in acqua favorendo, così, il clima di divertimento proprio di una giornata di vacanza.

L’amministrazione Della Monica sta dimostrando di riuscire ad affrontare al meglio non solo le problematiche legate al Covid e ai Vaccini, ma anche nella gestione delle spiagge, come e meglio dell’anno scorso. Visto che è iniziata la stagione balneare in Campania Positanonews ha chiesto se vi sono delle novità al delegato Consigliere Comunale con deleghe al Demanio e allo Sport Francesco Pappalardo

“Per la spiaggia la legge ci impone le stesse restrizioni dell’anno scorso, sia per la spiaggia libera e i lidi, rispetteremo le restrizioni del Covid , ringraziamo Positanonews per la collaborazione. Abbiamo fatto il corridoio di lancio per il windserf, abbiamo creato servizi per la spiaggia , rastrelliera per le canoe, ma la novità è la sedia Job, per permettere alle persone diversamente abili di raggiungere comodamente il mare grazie al contributo di un ristoratore che ha chiesto di rimanere anonimo”

Il sindaco Fortunato Roberto Della Monica

“I diversamente abili per me hanno una priorità assoluta, fra lunedì e venerdì verranno anche dei bambini diversamente abili per dare anche a loro la possibilità di godere del mare di Cetara, è una cosa che fa onore a Cetara per dare dei segnali importanti a chi è in difficoltà, cercare di dare gioia a chi è meno fortunato di noi “

Davvero encombiabile e fa onore a Cetara e alla Costiera amalfitana questa iniziativa

Cosa è JoB

JoB, acronimo di “Jamme ‘o bagno” (un invito accattivante in dialetto napoletano a fare un bagno in mare), è un prodotto specifico per le vacanze e soprattutto per la balneazione di persone con disabilità.

JoB è smontabile, con sistemi di aggancio e sgancio rapido, e rappresenta una ottima soluzione per far godere la persona con disabilità del piacere di andare in spiaggia.

Grazie a JoB, inoltre, qualsiasi struttura balneare si adegua alle norme in vigore per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

ragazzo accompagnato al mare su una sedia job

Con la sedia per disabili JoB, grazie alle ruote impermeabili a sezione variabile e deformazione controllata, si possono affrontare molto facilmente anche ciottoli, ghiaia, sterrato e neve.

Il sistema di serraggio senza vincoli fissi della carrozzina da mare JoB ne rende agevole il trasporto, infatti si assembla e si smonta in pochi minuti senza l’ausilio di utensili.

La Spiaggia Libera di Cetara spiaggia modello come è organizzata?

Nel tratto di spiaggia libera di Largo Marina lato ovest, verranno posizionate, alle distanze di sicurezza disposte dalla Regione Campania, le postazioni da occupare.

È possibile accedere alle postazioni solo con prenotazione presso gli addetti del Lido Cetara, tramite la pagina Facebook “Cetara Spiaggia Libera” o chiamando al numero telefonico 379 1945086 (attivo dalle 9 alle 19); tutti coloro che accederanno alla struttura dovranno compilare un’autocertificazione con i loro dati, che verranno conservati per 14 giorni dall’ente gestore; l’accesso alle postazioni della spiaggia libera avviene solo ed esclusivamente dall’unico ingresso del Lido Cetara dove un addetto procederà alla rilevazione della temperatura tramite laser e alla consegna dell’autocertificazione; non è possibile prenotare per più giorni di seguito; le postazioni verranno assegnate in ordine di prenotazione;

Seguire attentamente tutte le raccomandazioni esposte all’interno dell’arenile e seguire i percorsi di entrate ed uscita per evitare assembramenti;

È obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento della postazione assegnata;

È vietato spostarsi da una postazione all’altra;

La postazione assegnata deve essere occupata al massimo da 4 persone, cioè quelledichiarate nell’autocertificazione;

La postazione prenotata della spiaggia libera deve essere occupata prima delle ore 11, altrimenti decade la prenotazione e viene ritenuta libera per essere occupata da altri utenti;

Anche in mare, evitare assembramenti;

È vietato praticare giochi di gruppo e comunque qualisiasi attività che potrebbe creare assembramenti;

Per accedere al servizio wc posizionato nel corridoio di lancio dei windsurf bisogna ritirare la chiave presso gli addetti del Lido Cetara;

L’orario di apertura del Lido Cetara e quindi della spiaggia libera è dalle 9.00 alle 19.00; sarà consentito eccezionalmente accedere prima solo alle persone anziane, a famiglie con neonati e a categorie protette;

Rispettare severamente l’orario di chiusura (ore 19:00) per permettere la sanificazione dei lettini e fa pulizia della spiaggia.