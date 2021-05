A Capri tolleranza zero su ambiente, paesaggio e decoro urbano

Capri. Ferma presa di posizione da parte del Sindaco Marino Lembo e del Consigliere delegato al Decoro Avv. Enrico Romano in tema di controllo del territorio, tutela demaniale e salvaguardia del paesaggio e del decoro urbano. Con una lunga missiva indirizzata ai Dirigenti e Responsabili dei vari Uffici Comunali, è stato evidenziato come alcune aree del territorio versino in uno stato d’incuria nonostante l’impegno profuso dall’Amministrazione Caprese mirata a una veloce ripresa dell’economia turistica, che non può non prescindere dalla cura e dalla vigilanza e soprattutto dal decoro di ogni angolo del nostro territorio. Il Sindaco e il consigliere Romano – come riporta il gruppo “Movimento Capresi Uniti” – invitano a “vigilare sul rispetto delle disposizioni normative al fine della migliore salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali, storico monumentali e, soprattutto, del decoro cittadino e dell’immagine del territorio comunale”. Tra i luoghi segnalati il tratto di strada che conduce dalla carrozzabile di Marina Piccola verso Torre Saracena e inizio via Krupp dove sono state segnalate diverse criticità. “La ripresa passa – ha altresì sottolineato il Consigliere Romano – anche attraverso un costante controllo del rispetto di norme e regolamenti da parte degli uffici preposti e dei responsabili dei servizi” Un’ulteriore riprova della grande attenzione con cui l’Amministrazione Caprese vigila, anche sull’operato delle proprie strutture esecutive, al fine di garantire la massima vivibilità, efficienza e tutela di ogni angolo del territorio comunale.