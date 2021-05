A Capri il rapper Sfera Ebbasta, guardate come saluta…. Gionata Boschetti, questo il suo vero nome, è giunto nel pomeriggio sull’isola con un’imbarcazione privata. E’ stato lo stesso artista di Cinisello Balsamo a documentare i suoi spostamenti, compreso l’arrivo a Capri, attraverso il proprio profilo Instagram pubblicando foto e stories, mostrando poco elegantemente anche il dito medio. Con lui anche il calciatore Andrea Petagna e la modella Caroline Donzella. Un rapper particolarmente apprezzato dai giovani ma anche molto contestato: è stato in passato oggetto di numerose critiche in quanto vari suoi brani di un album in particolare, che parlano di vita dei quartieri di periferia e della realtà di strada della sua città, comprendono riferimenti ad attività criminali e al consumo di droghe.