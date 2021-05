16 maggio 2021: 16° Slalom Sorrento-Sant’Agata

Il 16 maggio la penisola sorrentina sarà palcoscenico della avvincente manifestazione di slalom Sorrento-Sant’Agata che si svolgerà doverosamente a porte chiuse. Il programma prevede le verifiche da effettuare il giorno prima dalle ore 15 alle ore 19 e poi la gara che inizierà alle ore 9 dal Nastro Verde. La premiazione, invece, avverrà alle ore 19 presso l’hotel Iaccarino. Per migliorare le procedure informatiche, rendere più veloci e snelle le verifiche sportive e limitare al massimo gli assembramenti, come impone l’emergenza Covid-19, è stata rilasciata una nuova modalità che permette ai concorrenti ed ai concorrenti/conduttori di effettuare on line una preiscrizione alle gare automobilistiche. Per scegliere la gara alla quale si desidera iscriversi, è necessario accedere al sito istituzionale www.acisport.it in “Area riservata” con le proprie credenziali e la licenza valida per l’anno in corso e accedere alla procedura ”Gare e calendari” dove si potrà effettuare la pre-iscrizione. Conclusa la fase di inserimento dei dati, la pre-iscrizione sarà visionata dall’organizzatore che, nell’ambito dello stesso programma, la trasformerà in iscrizione definitiva verificata la completezza e la validità della documentazione presentata, anche dal punto di vista amministrativo. L’inserimento di pre-iscrizioni non cancella la possibilità per l’organizzatore di annullare o di rimandare a data da destinarsi una competizione.