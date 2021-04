Vietri sul Mare, trasferita definitivamente al Comune la Torre “Vito Bianchi”.

Come si legge in un articolo pubblicato in Amalfinotizie, la Torre “Vito Bianchi” di Vietri sul Mare è stata trasferita definitivamente dal Demanio al Comune di Vietri sul Mare. La Torre “Vito Bianchi” è una delle torri difensive realizzate per proteggere il borgo marinaro e fu costruita nel 1564. Ha una grande valenza simbolica ed identitaria per il territorio e, ora, grazie al federalismo demaniale culturale potrà essere valorizzata al meglio per consentirne la fruizione pubblica e collettiva ed ospitare attività turistiche e culturali.

Il Comune di Vietri, che vanta una rinomata e antica tradizione nella lavorazione della ceramica, ha previsto anche che una porzione degli spazi sia destinata a mostre, workshop e diverse attività attinenti.