Vietri sul Mare. Scoperti altri affreschi nelle sale del Comune

Nella sala d’ingresso del Comune di Vietri, sito nel Palazzo D’Avossa, scoperti altri affreschi. Le telecamere di Positanonews in anteprima esclusiva sull’impalcatura, con il sig Sindaco Giovanni De Simone e il prof Antonio Forcellino. Meraviglia su meraviglia, sorpresa su sorpresa, anche in questo ambiente , che precede il Salone grande, il soffitto è affrescato, il tutto nascosto dalla controsoffittatura. Le pitture di epoca barocca e di buona fattura, sono però attraversate da servizi tecnici per il riscaldamento e per l’energia elettrica. Si dovrà ripianificare l’impianto termo elettrico per far riemergere in tutta la loro bellezza queste pitture. Il sindaco ha mostrato grande interesse per questi reperti di storia nascosta, e quindi siamo sicuri che si adopererà al meglio.